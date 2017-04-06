​Европарламент одобрил отмену виз для Украины

Между Украиной и Евросоюзом в скором будущем, возможно, будут сняты визовые ограничения: депутаты Европарламента проголосовали за отмену визового режима, передает RT. За отмену проголосовал 521 парламентарий, против — 75, воздержались 36.

Теперь в процедуре наступает следующий этап — вопрос должны рассмотреть послы государств — членов Евросоюза, предварительно вынесение соответствующего вердикта назначено на 26 апреля. В пользу отмены виз говорит тот факт, что, по словам председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Украина выполнила все необходимые 44 условия.