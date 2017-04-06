​Россияне научились обналичивать средства с кредиток через ломбарды

О сравнительно дешевом способе обналички кредитных карт стало известно сегодня «Ведомостям»: оказывается, россияне используют для этого ломбарды. Напомним, что снять деньги с кредитной карты чревато большими процентами (газета приводит соответствующие цифры: так, например, Сбербанк взимает за снятие 3-4 процента от суммы, Альфа-банк — 3,9-5,9 процента, «ВТБ 24» — 1-5,5 процента).

Собеседник издания — генеральный директор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин рассказал: «Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, [получают за нее наличные] а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3-0,4 процента». Судя по его словам, операции популярны: они «совершаются неоднократно и в больших объемах — на сотни тысяч рублей, мы уверены, что это именно схема обналички».

Побудить рассказать о таком способе обналичивания средств руководителя ломбарда побудил тот факт, что акая «услуга» для его предприятия невыгодна: за снятие денег организация платит до трех процентов, а при обналичивании крупной суммы необходимо доплачивать еще два процента за инкассацию. Впрочем, Центробанк остался глух к проблемам ломбардов: финансовому регулятору, оказывается, давно известно о подобном методе обналичивания, однако масштабы этой схемы, по оценкам представителей ЦБ, «сравнительно невелики» — около ста миллионов рублей в месяц.