​В Санкт-Петербурге в жилом доме обнаружили бомбу

Взрывное устройство обнаружено и обезврежено в Санкт-Петербурге в жилом доме на Товарищеском проспекте, передает ТАСС. Ранее агентство сообщило, что из здания эвакуируют жильцов.

Главк администрации Невского района города Константин Серов отметил, что опасность миновала: «Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено». На восьмом и девятом этажах дома работают следователи.

Отметим, что по всей стране сейчас полиция проводит работу по информированию населения, что делать при возникновении подозрительных ситуаций. Накануне соответствующий брифинг провели и сургутские полицейские. Их рекомендации мы опубликовали здесь.