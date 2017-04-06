​Коллекторы требовали у жительницы Радужного вернуть несуществующий долг

Окружным судебным приставам пришлось вмешаться в непростую ситуацию: коллекторы настойчиво требовали у жительницы Радужного вернуть долг. Но женщина заверила: кредит она не брала. Чтобы восстановить справедливость она обратилась в окружное управление ФССП.

Оказалось, что женщина собиралась взять кредит на приобретение компьютера и обратилась в кредитную организацию. Потом она передумала, отказалась от получения денежных средств и ушла, забыв копию своего паспорта. Спустя время, женщине стали поступать тревожные смс-сообщения, звонки на личный телефон и по месту работы с требованием вернуть деньги.

«Сотрудники службы в первую очередь оказали заявителю психологическую помощь, посоветовали сохранять спокойствие и помогли собрать все подтверждающие документы, свидетельствующие о том, что коллекторское агентство пытается взыскать несуществующий долг с нарушением законодательства. После вмешательства судебных приставов, агентство по возврату просроченной задолженности прекратило дальнейшее взаимодействие с заявителем», - рассказали в ведомстве.

В УФССП России по ХМАО напоминают, что с 1 января 2017 года осуществление надзора за деятельностью коллекторов было возложено на Федеральную службу. Теперь жалоба в ФССП на коллекторов является наиболее простым и эффективным способом урезонить взыскателей, нарушающих требования закона.

Государственный реестр коллекторов сегодня ведет также ФССП. Лишь участники этого реестра могут заниматься деятельностью по взысканию просроченной задолженности. По состоянию на 3 апреля 2017 года в реестре содержится информация о 103 компаниях. Как сообщалось ранее, в Югре официально зарегистрированы только два корректорских агентства.