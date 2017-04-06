​СМИ: В Пыть-Яхе из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок

​Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни

«Кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто потом не стал консерватором, у того нет ума», — данная фраза наиболее выразительно показывает различие в восприятии получаемой информации в зависимости от возраста.