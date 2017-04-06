В Пыть-Яхе из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок. Мальчик госпитализирован с ушибом позвоночника. Об инциденте, произошедшем в доме № 29 второго микрорайона города, сообщает «Пыть-Ях Информ». Уточняется, что ребенок был дома один. От серьезных травм его спасло то, что он упал на козырек. Официальной информации о происшествии пока нет.
СМИ: В Пыть-Яхе из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок
Мальчик госпитализирован
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 11:36, просмотров: 218, комментариев: 0
Всё о материнском капитале. Наталья Куксенко, начальник Управления ПФР в Сургуте // ONLINE 21 апреля в 11:00