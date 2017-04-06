У школы в Ростове-на-Дону в руках у дворника взорвался неизвестный предмет

Утром в четверг, 6 апреля, около одной из школ в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв неизвестного предмета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован», — сказал источник агентства. Другой источник уточнил, что, по предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории школы дворником.

«Как рассказали очевидцы, 46-летний мужчина подобрал фонарик, который лежал на улице. В результате чего, тот взорвался прямо у него в руках, когда он попытался его включить», - уточняет «КП».

В настоящий момент территория оцеплена. Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание. На улицу Социалистическую, где произошел инцидент, направлена следственно-оперативная группа.