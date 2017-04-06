Ученые: ​Причиной смерти 280 тысяч россиян в 2015 году стало курение

Причиной смерти около 283 тысяч россиян в 2015 году стало курение. К такому выводу пришли авторы международного исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet, сообщает ТАСС.

По данным ученых, Россия остается в первой пятерке стран по количеству курильщиков и числу смертей от заболеваний, связанных с курением. В 2015 году в России курили 12,3 процента женщин, или 8,3 миллиона, и 38,2 процента мужчин, или 24,9 миллиона. При этом по распространенности курения среди подростков 15-19 лет Россия на девятом месте: в стране курят 11,8 процента девушек и 22,4 процента молодых людей. Авторы исследования особо отмечают, что в России, наряду с Индонезией, с 1990 года существенно выросла распространенность курения среди женщин.

Как отмечается в статье, глобально курение остается вторым по распространенности драйвером смертности после гипертонии: в 2015 году на заболевания, связанные с курением, пришлось более 11 процентов всех смертей, или 6,4 миллиона. Более половины этих смертей пришлось на четыре страны: Китай, Индию, США и Россию.