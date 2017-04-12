​Пришла пора перемен: купить или продать квартиру можно на масштабной ярмарке жилья в Югре

Вам нужно приобрести новое жилье или продать старое? Независимо от того, где оно находится, — в Сургуте, в Югре или в другом регионе страны, — вам готовы будут помочь сотрудники Ипотечного агентства Югры, которые объявили об очередной масштабной ярмарке жилья «Весна — пора перемен».

Ярмарка начнет свою работу в субботу, 15 апреля сразу в нескольких городах округа: в 11 часов акция стартует в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме и Лангепасе. Потенциальным покупателям и продавцам представят жилые комплексы в Югре, Тюмени, Екатеринбурге, Краснодаре, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

«Специалисты агентства подберут оптимальный ипотечный кредит, расскажут о мерах господдержки, а также обо всех действующих акциях и выгодных предложениях на квартиры», — прокомментировали представители Ипотечного агентства Югры. Они отметили, что в акции будут принимать активное участие крупнейшие банки-партнеры, организующие удаленные рабочие места: таким образом, вопрос о продаже или покупке жилья можно будет решить в течение одного дня — ярмарка будет работать до 16 часов.

Отметим, что формат ярмарок для местной сферы недвижимости оказался востребованным: подобные акции проходят регулярно в разных городах нашего округа. Мероприятие окружного масштаба ныне пройдет в третий раз: предыдущая ярмарка успешно работала в октябре 2016 года, предоставив клиентам более 150 новостроек только в ХМАО, не говоря о предложениях на вторичном рынке округа, а также о жилье в других регионах России.

Справка: Ярмарка жилья пройдет в следующих местах:

Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11, ТРЦ «Агора», офис 303 (3 этаж, рядом с МФЦ);

Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 80а, ТЦ «Мандарин», офис 407;

Ханты-Мансийск, ул. Мира 45, ТЦ «NEBO», 2 этаж;

Нефтеюганск, 16А мкр., дом 50 (здание отделения Cбербанка, 4 этаж);

Когалым, ул. Дружбы народов, д. 41, 3 этаж.