​При электронной регистрации клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку на покупку строящейся квартиры под 10,4%

В Сургуте реализована первая сделка электронной регистрации права собственности на покупку квартиры в строящемся жилье. Клиенты могут воспользоваться новым сервисом и оформить ипотеку под 10,4% годовых.

«Электронная регистрация сэкономила мне время и деньги. Я оформил ипотеку по сниженной ставке и получил свидетельство о праве собственности всего за 5 рабочих дней», – рассказал клиент Сбербанка Дмитрий Семенов.

«Получить комплексную услугу по приобретению жилья можно в одном месте. Сотрудники Сбербанка самостоятельно направят в Росреестр пакет документов, необходимых для регистрации права собственности на недвижимость. Готовое свидетельство клиент получит по электронной почте. При необходимости документ можно распечатать в любом офисе банка», – прокомментировала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Воспользоваться сервисом электронной регистрации права собственности клиенты могут в офисах продаж следующих застройщиков-партнеров Сбербанка в Сургуте:

- ООО «Новые бизнес-технологии»;

- ООО «Александрия 6-10»;

- ООО «ССТ» (ведут строительство на территории г. Сургута, г. Нефтеюганска, г. Нижневартовска);

- ООО «Альбик»;

- ООО «Экпаж»;

- ООО «Брусника-Сургут»;

- ООО «НБТ»;

- ООО «Мостострой 11» (ведут строительство на территории г. Тюмени);

- ЗАО «ДСК-1»;

- ООО «Сургутстройтрест»;

- ООО «СТХ-Ипотека»;

- ООО «Формат +»;

- ООО «ЖК Быстринка».

Получить более подробную информацию можно в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка или на официальном сайте банка.