​Югра получит миллионы на дороги

Правительство России распределило 10 миллиардов рублей между регионами страны, которые будут выделены на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Югра на эти цели получит 348 млн рублей. Средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина. В пояснительной записке к документу отмечается, что средства смогут получить регионы, которым федеральный центр не помогает приводить дороги в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Внесёнными изменениями предусматривается, что межбюджетные трансферты могут быть предоставлены тем субъектам Федерации, которые не участвуют в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и, следовательно, не являются получателями межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в рамках этого приоритетного проекта. Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», - цитируют Медведева на сайте кабмина.