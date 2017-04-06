​Госдума не будет проверять данные ФБК о Медведеве

Госдума отказалась организовывать проверку по данным, опубликованным Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Протокольное поручение инициировали депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

Глава комитета Василий Пискарев отметил, что есть формальные основания для отклонения для документа. По его словам, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам 2016 года не имеет. «Но для отклонения проекта протокольного поручения не это является главным аргументом. Так получилось, что по роду своей работы предыдущей мне приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК, который организовал и возглавил гражданин Навальный. Могу уверенно сказать, что ни одного его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он так активно навязывает и пропагандирует <...> Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что здесь ситуация такая же — некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом», — цитирует Пискарева РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Медведев отметил, что за «так называемыми расследованиями» скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей.