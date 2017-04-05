​Пригородные поезда начнут курсировать в Югре с 27 мая

С 27 мая по 27 октября на территории Югры будут курсировать пригородные поезда сообщением «Сургут – Ульт-Ягун» и «Ульт-Ягун – Нижневартовск». Летние поезда будут ходить ежедневно, сообщает пресс-служба СвЖД.

Из Сургута электричка будет отправляться в 06.57, время в пути до Ульт-Ягуна составит 1 час 27 минут. Остановки будут совершаться на станциях Силинский, Почекуйка, ост. пункт 724 км, Сурмятин и Вач-Ягун. Из Ульт-Ягуна поезд будет отправляться в 08.36 и идти по маршруту: Чумпас, Лангепасовкий, Урьевский, Мегион, ост. пункт 893 км, Нижневартовск 2, Нижневартовск 1. Время в пути составит 2 часа 35 минут.

Дополнительные электрички традиционно запускают на летний период из-за увеличения пассажиропотока, а также по заявкам регионов.