​Росстат: Число бедных россиян выросло до 19,8 млн человек

По последним данным Росстата число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, выросло в 2016 году на 300 тысяч человек и достигло 19,8 миллиона. Десять лет назад количество бедных составляло 21,6 млн человек, к 2012 году их число снизилось до 15,4 млн, а затем снова начало расти, напоминает «Интерфакс». Уровень бедности в РФ в 2016 году составил 13,5 процента.

Прожиточный минимум в РФ в IV квартале 2016 года составил 9 тыс. 691 рубль на человека. В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 тыс. 973 рубля в месяц.