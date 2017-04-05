​В Югре продают опасную жвачку

В окружное управление Роспотребнадзора поступили жалобы о продаже в магазинах Югры жевательной резинки «5. Правда или действие», во вкладышах которой содержится призыв к опасным действиям.

«Распространение подобной информации представляет угрозу физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию детей и их здоровью», - отметили специалисты ведомства. Специалисты подчеркнули, что пока вопрос о снятии опасного товара с продажи юридически не урегулирован, но предупредили руководителей предприятий торговли и общественного питания о недопущении реализации жевательной резинки «5. Правда или действие».

Ранее продажу в России жевательной резинки с опасными заданиями прокомментировала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что подобные проекты могут привести к трагическим последствиям. «Почему бы креативным менеджерам не предложить потенциальным потребителям в качестве заданий добрые и полезные дела или вопросы, мотивирующие детей и подростков к изучению истории, культуры и науки? Креатив надо направлять на всестороннее развитие личности подрастающего поколения», - цитирует предложение омбудсмена «Российская газета».