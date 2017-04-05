​Нотариусы Югры поддержали уникальный фестиваль «Созвездие», помогающий детям-сиротам найти приемных родителей

В Югре прошел XV окружной Фестиваль творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие». Благодаря проекту «Созвездие» ежегодно десятки талантливых югорских детей-сирот находят приемных родителей среди зрителей фестиваля. Организатором фестиваля выступил Департамент социального развития ХМАО-Югры.

Мероприятие, прошедшее в этом году в няганьском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Северяночка», объединило более 40 участников – воспитанников детских домов Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, поселка Сергино Октябрьского района.

На протяжении всей программы фестиваля юные артисты демонстрировали свое мастерство в номинациях «Вокальная», «Театральная», «Инструментальная», «Литературная», «Хореографическая», «Мода».

Все гости получили массу положительных эмоций и непередаваемых впечатлений от увиденных костюмов, голосов участников, душевных литературных исполнений, а участники – подарки от Департамента социального развития ХМАО-Югры, городских и окружных спонсоров. Конкурс поддержали и нотариусы округа: стажер Нотариальной палаты Югры, сотрудница нотариальной конторы нотариуса города Нягань Галины Дербеневой Светлана Чуракова вручила от Нотариальной палаты Югры ценные подарки, сотовые телефоны, двум победительницам фестиваля в номинации «Приз зрительских симпатий» Софье Мигуновой из Нягани и Веронике Вельмомедовой из Сергино.

«На этот фестиваль мы всегда приглашаем кандидатов - замещающих родителей, чтобы будущие приемные родители могли увидеть, какие наши детки молодцы, какие они добрые, открытые, честные, искренние. Благодаря фестивалю «Созвездие» большая часть детей, выступающих на фестивале, уже обрела свои семьи. Уверена, фестиваль поможет воссоединиться близких духом людей и в этом году», - отметила член жюри конкурса, заместитель директора, начальник Управления опеки и попечительства Департамента социального развития Югры Елена Немчинова.

По информации Департамента социального развития ХМАО-Югры, в центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в округе сегодня находятся порядка 50 детей. Югра по количеству детей-сирот, устраиваемых в семьи, является лидером в стране.