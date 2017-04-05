​РБК: Кремль задумался о «перенастройке» ТВ

Администрация президента РФ посмотрела российское ТВ и решила его перенастроить, поскольку не увидела в эфире новостей о внутренних проблемах страны. РБК передает, что в Кремле обсуждают возможность корректировки повестки телевидения, поскольку, по словам экспертов издания, люди устали находиться на «военном информационном фронте».

«Должны больше обсуждаться перспективы людей, состояние экономики, ситуация в стране, чтобы не было такого разрыва между телевизионной повесткой и тем, что реально беспокоит людей», — рассказал собеседник информагентства, близкий к администрации президента. Не называемый бывший федеральный чиновник отмечает, что сегодня ТВ не является источником информации о состоянии дел в стране — оно разучилось говорить о них интересно, и аудитория ищет сведения в интернете и в соцсетях. Таким образом, то, что обсуждается на экране телевизора и в социальных сетях, не имеет ничего общего между собой, и Кремль задумался над тем, чтобы сблизить два этих «мира».

Безусловно, это стремление актуально в преддверии президентскай кампании 2018 года, признают собеседники РБК: «Инструмент доведения приоритетов [власти] сегодня отсутствует», — и власть задумалась над тем, чтобы его получить. В первую очередь, планируется потеснить внешнеполитическую повестку, а для многих нынешних звезд эфира это сделать будет довольно тяжело. Сейчас информация подается так: «мы здесь хорошие, они там [за рубежом] плохие», говорит один из экспертов издания, и усиление внутриполитической составляющей будет чревата сменой стилистики: «Смогут ли Соловьев с Киселевым переключиться на более спокойную повестку? — задается он риторическим вопросом. — Телевидение — это орудие огромной поражающей силы».