​Вступил в силу новый порядок подачи уведомлений о перевозке групп детей автобусами

С 1 апреля изменился порядок подачи уведомлений о перевозке групп детей автобусами, сообщается на сайте ГИБДД РФ. Уведомления, которые должны подаваться в районные подразделения Госавтоинспекции по месту начала перевозки, должны содержать информацию о заказчике перевозки, перевозчике, программе маршрута, автобусах, водителях, лице, подавшем уведомление. Документ можно подать лично или в электронном виде не позднее двух дней до начала перевозки. В ведомстве будет проводится проверка всех поступивших сведений. В частности, данных о техническом осмотре автобуса, наличия прав категории «D» у водителя и отсутствия у него нарушений ПДД.

«Вышеуказанные механизмы направлены на установление дистанционного взаимодействия организаторов перевозок групп детей и подразделений Госавтоинспекции при обеспечении безопасности таких перевозок», - отметили в ведомстве.

Особое внимание к организации перевозок групп детей было привлечено после ДТП, в которое 4 декабря 2016 года попали нефтеюганские спортсмены, возвращавшиеся с окружных соревнований домой.