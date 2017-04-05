​Вон из «Контакта»: Госдуме предложат запретить соцсети для несовершеннолетних

Вход в соцсети — по пропускам: Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект, который запрещает несовершеннолетним пользоваться «ВКонтакте» и прочими сервисами web 2.0. Как передает РИА Новости со ссылкой на автора документа Владимира Петрова, нижняя граница возраста пользователя должна составлять не менее 14 лет. Чтобы определить возраст, для регистрации в соцсетях следует требовать паспортные данные, которые владельцы сетей должны проверять. Собственно, поэтому возрастной ценз и составляет 14 лет: именно в этом возрасте гражданин получает паспорт.

За нарушение требования о проверке паспортных данных предлагается взимать с юридических лиц штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Сама страница в соцсети, по мысли парламентариев, должна быть единственной у пользователя, с настоящим именем и фамилией. Пользователям моложе 18 лет предлагается запретить вступать в сообщества с контентом, не для детей: нарушение будет чревато штрафами для родителей.

Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы сегодня, отметили «Известия».