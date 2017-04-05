​Правительство РФ ужесточит правила проверки водителей на состояние опьянения

Правила проверки водителей на состояние опьянения в России вскоре ужесточаться: такое распоряжение Минздрав получил от первого вице-премьера Игоря Шувалова, пишет«Коммерсантъ», отмечая, что поводом стала поступившая от МВД информация, что число людей, отказывающихся проходить освидетельствование, растет.

Причиной отказа становится то, что количество медучреждений, которые способны его провести, сокращается, а водитель на месте не заинтересован, чтобы его куда-то возили и просит оформить отказ. То есть фактически автомобилистов приходится отпускать, делает вывод в интервью газете замминистра внутренних дел Александр Горовой.