​Овечкин и Кузнецов сыграют на Олимпиаде, несмотря на запрет НХЛ

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов заявили, что примут участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря на решение лиги о неучастии ее игроков в соревнованиях.

«Да, я не передумал, я все равно поеду», – цитирует слова Овечкина в твитере журналист Пьер Лебрюн. Кузнецов отметил, что не теряет надежду, что НХЛ разрешит игрокам поехать на Игры. В случае, если лига откажет, по словам форварда, спортсмен все равно поедет в Южную Корею.

Ранее НХЛ выступила с заявлением, в котором было сказано, что спортсмены не будут принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, напоминает РИА «Новости». В лиге не готовы нести финансовые потери из-за двухнедельного перерыва в регулярном сезоне. Также решение объясняют тем, что игроки получают травмы на Олимпиаде и не могут продолжать выступать за свои клубы. Но игроки и тренеры отказом НХЛ от Олимпиады в основном недовольны. «Если Саша Овечкин, Брэден Холтби и Ник Бэкстрем скажут, что хотят играть за свою страну, как я им откажу? Меня могут оштрафовать или наказать, но я чувствую, что мы с Ником, Брэденом и Сашей заодно», - цитирует «Медуза» владельца «Вашингтон Кэпиталс» Теда Леонис.