​Владимир Путин призвал участников СНГ объединиться в борьбе с терроризмом

Российский президент Владимир Путин призвал спецслужбы стран-участниц Содружества Независимых Государств координировать свою работу в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Речь об этом зашла в преддверии XIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

«Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, решения иных задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, необходима тесная координация работы спецслужб. Именно четкое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией — позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества», — говорится в тексте телеграммы, отправленной главой государства, она опубликована на сайте Кремля.

«Убежден, что в ходе заседания вы детально обсудите многие важнейшие вопросы, наметите наиболее перспективные направления сотрудничества», — заключил президент.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта в метро погибли 14 человек, множество людей было ранено. Трагедия уже стала поводом для большого количества заявлений на разном уровне — так, депутаты Госдумы заговорили об отмене моратория на смертную казнь для террористов, а в аппарате президента обратились к региональным чиновникам с требованием провести антитеррористические митинги.