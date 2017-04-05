​«ВКонтакте» начала тестировать своего оператора связи

У соцсети «ВКонтакте» в скором времени может появиться виртуальный оператор связи VK Mobile: о начале внутреннего тестирования сообщает TJournal со ссылкой на пресс-службу сети. Кроме того, корреспонденты портала обнаружили официальное приложение VK Mobile в Google Play: для его использование необходима SIM-карта виртуального оператора и смартфон с версией Android 4.4 и новее.

О сроках запуска нового оператора не сообщается: также непонятно, как пройти в группу, которая будет тестировать его — набор желающих не производится, в каких регионах идет тестирования, тоже неизвестно. Но уже запущено закрытое сообщество для участников внутреннего тестирования.