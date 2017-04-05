​Татьяна Тарасова ответила на критику своей бывшей воспитанницы Ирины Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подверглась критики со стороны своей бывшей ученицы фигуристки, ныне депутата Госдумы Ирины Родниной, сообщает teleprogramma.pro. Парламентарию не пришелся по душе стиль комментирования Тарасовой (отметим, что сейчас тренер время от времени работает комментатором на «Матч ТВ»).

«Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами своего дела, а не просто трепачами, — заявила Роднина. — Тарасова у микрофона все время вспоминает — кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки».

Издание напоминает, что именно под руководством Тарасовой Роднина в свое время завоевала две из своих трех золотых медалей. Сама же тренер ответила на выпады так: «Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что я вообще ее давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я».