​В Мегионе чиновник отказался брать взятку у бизнесмена

В Мегионе финансовый директор ООО «Сав Ярд» попытался дать взятку руководителю муниципального учреждения «Управление капитального строительства». Таким образом бизнесмен хотел решить проблему с несвоевременным выполнением договора. Компания должна была построить ограждения корпуса одной из городских школ. Договор был заключен еще в июне 2016 года. Однако в срок, к декабрю 2016-го, работа выполнена не была. Управление капстроителства уведомила фирму о начале процедуры одностороннего расторжения контракта. Чтобы остановить этот процесс, финансовый директор предложил чиновнику взятку — 110 тысяч рублей.

Руководитель муниципального учреждения сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, которое с обвинительным заключением прокуратуры уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.