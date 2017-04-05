​Hyundai планирует выпускать двигатели в России

Корейский автопроизводитель Hyundai нацелился на выпуск двигателей в России, передают «Ведомости», напоминая, что у концерна есть завод в нашей стране. О намерениях компании рассказал замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, по словам которого, рассматривается либо строительство соответствующего завода, либо контрактный выпуск на уже имеющихся мощностях других автоконцернов, среди которых заводы Volkswagen в Калуге, Ford Sollers в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане или «АвтоВАЗ», уже выпускающий двигатели не только для Lada, но и для Renault-Nissan. Впрочем, пока что представители всех трех концернов на вопросы издания толком не ответили.

«Это их идеи, они рассматривают разные варианты, — рассказал Морозов про Hyundai. — Мы участвуем в переговорах, просто стараемся создать условия, чтоб была возможность инвестировать в разных форматах для углубления локализации».