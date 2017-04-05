​Кремль поручил провести в регионах митинги против терроризма

Администрация президента РФ поручила региональным властям провести 8 апреля антитеррористические митинги, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники в Кремле, партии «Единая Россия» и в правительствах нескольких регионах

«Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ», — цитирует издание одного из своих собеседников в администрации президента.

В первую очередь митинги планируют там, где проходили массовые акции протеста против коррупции 26 марта — в одном из регионов «Коммерсанту» рассказали, что губернаторам «поставлена планка в 4–4,5 тысяч участников».

Как обычно в таких случаях, митинги будут организованы за счет «мобилизации» бюджетников. Также в демонстрациях примут участие представители всех парламентских партий.

Напомним, что поводом для митингов стала трагедия в Санкт-Петербурге: 3 апреля в городском метро произошел взрыв, в результате теракта погибли 14 человек.