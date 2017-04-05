​Сидите дома: ГИБДД снова предупреждает о возможном росте количества ДТП из-за непогоды

Госавтоинспекция Югры предупреждает водителей о возможном росте количества ДТП из-за неблагоприятной погоды. На территории округа во вторник, 5 апреля, ожидаются обильные снегопады, резкий ветер и гололед.

Поэтому участникам движения стоит помнить о простых правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье: автомобилистам необходимо избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям. Пешеходам важно усилить внимание и осторожность при переходе проезжей части и носить на одежде световозвращающих элементов.

По прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ветер в округе будет дуть с силой 14-19 метров в секунду. Порывисты ветер, снегопады и гололедица ожидается 6 и 7 апреля.