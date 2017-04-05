​В городах Югры предлагают одни из самых высоких зарплат в стране в двух популярных отраслях

Служба исследований HeadHunter составила топ самых высоких зарплат апреля в пяти популярных категориях. В двух из них в топ-10 попали города Югры: Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск.

В категории «Банки, инвестиции, лизинг» в Сургуте менеджеру по лизингу готовы платить от 100 до 300 тысяч рублей. Это — пятое место топа. Первые четыре заняли работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга, которые предлагали зарплату от 200 тысяч рублей.

В категории «Добыча сырья» первое место по размеру зарплаты заняла вакансия из Нижневартовска. Здесь инженеру по буровым растворам готовы платить 150-180 тысяч рублей. На пятом месте топа расположилась еще одна вакансия из столицы Самотлора. Начальнику вышкомонтажного цеха готовы платить от 100 тысяч рублей. В Нефтеюганске начальнику цеха по поддержанию пластового давления предлагают зарплату от 80 тысяч рублей.

Отметим, что средняя зарплаты в Югре по итогам прошлого года составила 63,6 тысячи рублей.