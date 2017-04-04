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​Дмитрий Медведев впервые прокомментировал обвинения в коррупции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые прокомментировал обвинения в коррупции, появившиеся в интернете, и акции протеста, которые прошли 26 марта в ряде городов страны.

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», - цитирует Медведева ТАСС.

«Интерфакс» уточняет, что заявление Медведев сделал на встрече с рабочими предприятия «Тамбовский бекон». Одна из участниц беседы поинтересовалась у премьера его мнением о нападках на него, Медведев ответил: «Причем делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его <...> А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны».

«Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит: «все плохие, изберите меня президентом». Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно», - продолжил премьер. Он также добавил, что «молодежь вытаскивают» на акции через социальные сети. «Молодежь выходит под определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей», - отметил премьер.


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Сегодня в 18:27, просмотров: 337, комментариев: 6


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Комментарии:
444
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Сегодня в 19:40
Необходимо честное независимое расследование "благотворительной" деятельности олигархов в пользу Медведева. Вернее, было необходимо. Сейчас уже поздно. Все знают, что сам "Димон" и его однокашники, которых олигархи завалили десятками миллиардов рублей, никогда при Путине под суд не пойдут. За взятку посадят какого-нибудь очередного назначенного пару лет назад Путином губера, как сажают за украденный батон. Потому что 140 миллионов это мало. Надо было миллиардами воровать, как начальство, жил бы тогда если не в Сочи, то ютился бы на 100 гектарах виноградников в Краснодарском крае или в Костроме в своем имении на Плесе, четыре тысячи гектаров земли под которым сданы государством в аренду за 39 (тридцать девять) рублей в год. Да здравствует мудрый, непогрешимый, вечный наш президент Великий Владимир Красно Солнышко, неутомимо-бесстрашный борец со своей коррупцией! Слава Единой России чиновников-миллиардеров!
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 21:09
"«Причем делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его <...> А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны».

Стыдно в очередной раз за премьера России.

Представляю, что я премьер (мечтать не вредно)...на меня накатали телегу, с видеофиксацией и предъявляют поместья вгорах, виноградники на побережье, кроссовки и рубашки ...
Отвечаю: по предъявленной мне связи с поместьем таким то х мин, х сек видео) поясняю- был, не был, был в гостях...с предъявлением возможных документальных подтверждений где был в это врем. По предъявленному на такой то минуте и секунде видео связи с объектом таким то поясняю.... и поясняю...
по факту преступления вменяемого г-ном А.Н. (ссылка на заяву в прокуратуру) поясняю...и поясняю...
Если я документально подтвердил отсутствие вменяемого мне преступления- тут же даю информацию о том, что по факту клеветы мною подано заявление о защите чести и достоинства меня как личности (как минимум). И пусть имярек докажет, что профиль трубы на фоне горы есть непреложный факт моей шкурности. Докажет- я под суд - он - на коне. Не докажет- отвечает по закону за клевету и распространение клеветнических..справедливо?
Скажете басманный суд?- аппелируйте.
Собирайте серьезные доки, а не связь алиэкспресса с расцветкой рубашки...про рубашку и кроссовки - вообще попросил бы доказательства, что именно эта рубашка и именно эти кроссовки куплены благотворительным фондом и переданы лично мне..нет доказательства- или признай, что соврамши или отвечайц по закону..

Повторюсь, мне стыдно за нынешнего премьера. Но я пойду только за тем борцом с коррупцией, который не лепит Мике баки и не ездит по ушам пятиклассникам, а способен в суде доказать выдвинутые им обвинения. Вот когда я увижу, что он доказал или что его реально несправедливо закошеряли в суде- я сам выйду и детей великовозрастных позову на улицу и митинг..
остальное- от лукавого.
Будь я обвинителем- выложил бы в том же суде скрин договора аренды сдачи земельного участок в 4000 га на длительный срок за 39 рублей вместо соображений о кроссовках...и доказал бы связь этого факта с премьером. Отбрился премьер от факта- я ждал бы от него реакции на такие условия аренды госземель. И посадки чиновника подписавшего такой договор аренды. После посадок двух губеров за подобные договоры- третий вряд ли подпишет...
444 Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 21:27
Да кто ж его посадит? Друг Володя? Ни за каким борцом с коррупцией вы не пойдете, не надо ... кхе-кхе. И ни капельки вам не стыдно. Не для того тут страницами строчите старую добрую ольгинскую сказку для кретинов про "идите в суд" и "докажет - не докажет". Знаете же прекрасно, что всем этим словесам грош цена, ведь расследование по уголовным преступлениям проводят правоохранительные органы, только они могут возбуждать уголовные дела, передавать материалы в суд, выступать там обвинителями и что-либо доказывать. Остальное от лукавого.
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 21:49
мля...))) зачотный тролль))))
никто его не посадит. Он-памятник.
Рисковый, вы наш.
Швондер
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Сегодня в 21:52
Тамбовский бекон... Компот...


Чуви, ты обосрался, так не смеши народ
444 Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 22:10
Тролль, это человек, который несет нечто непотребное про "идите в суд", зная, что без участия правоохранительных органов никакое уголовное разбирательство невозможно. Вот это настоящий, если угодно "зачотный", тролль.

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