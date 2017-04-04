Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые прокомментировал обвинения в коррупции, появившиеся в интернете, и акции протеста, которые прошли 26 марта в ряде городов страны.

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», - цитирует Медведева ТАСС.

«Интерфакс» уточняет, что заявление Медведев сделал на встрече с рабочими предприятия «Тамбовский бекон». Одна из участниц беседы поинтересовалась у премьера его мнением о нападках на него, Медведев ответил: «Причем делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его <...> А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны».

«Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит: «все плохие, изберите меня президентом». Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно», - продолжил премьер. Он также добавил, что «молодежь вытаскивают» на акции через социальные сети. «Молодежь выходит под определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей», - отметил премьер.