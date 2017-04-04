​Украина попросила организаторов «Евровидения» уважать суверенитет страны

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал Европейский вещательный союз (ЕВС) не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.

«Призываем госпожу Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса - как в этом году, так и в будущем», - цитирует ТАСС заявление наблюдательного совета НОТУ. В Национальной телерадиокомпании также призвали ЕВС «избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса «Евровидение».

Возмущение наблюдательного совета вызвало письмо главы ЕВС Ингрид Дельтенре, в котором она заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой для участия в конкурсе «Евровидение-2017». В НОТУ подчеркнули, что требование отменить решение СБУ могут быть расценены как «вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса Евровидение».