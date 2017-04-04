​Глава Центробанка посоветовала россиянам перестать все время думать о курсе рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо «избавиться от идеи фикс — все время думать о курсе», сообщают «Ведомости». Руководитель финансового регулятора выступила на Forbes Club, где сказала, что понимает, что курс влияет на реальные экономические процессы, однако следует привыкать жить в условиях плавающего курса.

При этих условиях, говорит Набиуллина, нужно перестраивать тип планирования. «Кстати, финансовая сфера у нас адаптировалась, — отметила она. — Примерно год потребовалось на это. И сейчас финансовый рынок живет в условиях плавающего курса, он научился управлять своей ликвидностью. То же самое предстоит делать экономике, в том числе развивать инструменты хеджирования валютных рисков. Без этого в условиях плавающего курса — никуда».

Сказав, что Центробанк часто обвиняют во влиянии на курс рубля, Набиуллина заявила: «Как мы перешли к плавающему валютному курсу, нас все время подозревают: то мы хотим курс [рубля] уронить, то мы его хотим специально поддержать на высоком уровне. Мы его специально роняем, как нам говорят, чтобы у бюджета были доходы; мы его специально повышаем, чтобы социальную стабильность обеспечить. Я думаю, что мы с этим недоверием к тому, что курс у нас плавающий, будем жить еще долго».

ЦБ ни разу с середины 2015 года не вмешался в валютный рынок, подчеркнула его глава, поскольку в этом нет необходимости. «Мы процентной ставкой при любом курсе можем снижать инфляцию. В этом-то и смысл новой политики, где ключевая ставка играет ключевую роль», — заключила Эльвира Набиуллина.