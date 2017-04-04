​Мужчина, заподозренный в теракте в Петербурге, сам пришел в полицию и похвалил работу спецслужб // ФОТО

Необычно одетый мужчина, чей снимок был распространен СМИ, как подозреваемого в теракте в питерской подземке, сам пришел в полицию 4 апреля. Об этом сообщил блогер Илья Варламов, уточнив, что мужчина заявил стражам порядка о своей непричастности к преступлению.

В интервью ИА IslamNews заподозренный в теракте в петербургском метро Ильяс Никитин похвалил спецслужбы. «Хотелось бы отметить хорошую работу спецслужб и полиции. Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пришел в полицию сразу, как услышал обвинения и свои фото в прессе.

Быстрое обращение в правоохранительные органы мусульманин объяснил тем, что он несет ответственность «не только за себя, но и за умму Мухаммада».

Андрей (Ильяс) Никитин родом из Башкортостана. Окончил Рязанское военное училище, капитан в отставке, служил в Чечне. В настоящее время работает дальнобойщиком.

По последним данным, предполагаемый исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Российский паспорт он получил в 2011 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.