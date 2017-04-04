​В Югре снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю с 27 марта по 2 апреля к медикам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились больше 13,7 тысяч жителей Югры. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 7,4 процента и опустился ниже эпидемического порога на 15 процентов. Диагноз «Грипп» поставлен 88 больным, 30 человек были госпитализированы.

В окружном управлении Роспортребнадзора отметили, что количество заболевших все-таки выше, чем за такой же период прошлого года. Тогда за медицинской помощью обратились 8900 жителей округа, а уровень заболеваемости был ниже эпидпорога почти на 45 процентов.

Сейчас наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Лангепасе, Сургуте и Нижневартовске. На территории округа за прошедшую неделю закрыто три детских сада в Ханты-Мансийске и Лангепасе, частично закрыто 20 групп в 16 детских дошкольных организаций.

«Учитывая, что циркуляция вирусов гриппа и ОРВИ сохраняется, рекомендуется продолжать соблюдение мер личной профилактики», - подчеркнули специалисты.