​Михаил Селюков: «В условиях возросшей конкуренции качество оказываемых услуг неизбежно улучшается»

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил открытие официального представительства агентства недвижимости «СОВА» в Сургуте.

На торжественном мероприятии присутствовали также партнеры агентства – представители банков и застройщиков. Все они пожелали руководству и работникам сургутского офиса процветания и выразили надежду на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Генеральный директор агентства отметила символичность открытия нового офиса, подчеркнув, что седьмое представительство компании открывается на седьмой год ее работы. Также в жизни «СОВЫ» произошло еще одно важное событие. Агентство стало первым в России, осуществившим онлайн-регистрацию сделки с недвижимостью.

Михаил Селюков поздравил коллектив агентства недвижимости и пожелал не останавливаться на достигнутом. «Надо уделять больше внимания развитию малого предпринимательства, – сказал Михаил Викторович. – В сложное экономическое время отрадно видеть, что бизнес не сдается и открывает новые филиалы, в том числе, в городе Сургуте. Надеюсь, что от появления еще одного профессионального игрока на рынке выиграют, прежде всего, его жители, так как в условиях возросшей конкуренции качество оказываемых услуг неизбежно улучшается».