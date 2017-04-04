​После теракта в Санкт-Петербурге депутаты снова заговорили о возвращении смертной казни // ОПРОС

Смертную казнь для террористов следует вернуть — такова позиция главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.
«У нас закон достаточно жесткий в отношении террористов, но я считаю, что давайте рассмотрим для таких категорий возможность вернуть высшую меру наказания», — заявил он, его слова приводит «Интерфакс».
Высшую меру, по мнению парламентария, следует распространить и на «организаторов терактов, их пособников и подстрекателей».
Напомним, что в России с 1996 год действует мораторий на смертную казнь, но разговоры о необходимости его отмены возникают практически после каждого крупного ЧП, связанного с терроризмом.
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