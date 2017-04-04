​Росстат перешел в ведомство Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин передал Росстат в ведение Министерства экономического развития: об указе главы государства сообщили «Ведомости», отметив, что министерству перейдут функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Таким образом, Росстат был исключен из числа ведомств, которыми руководит правительство.

Издание напоминает, что накануне передачи министр экономического развития Максим Орешкин раскритиковал работу Росстата: поводом стала публикация статистики за февраль, которая гласила, что реальные доходы россиян снова стали падать после непродолжительного январского роста. «База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные, — высказал свое недовольство Орешкин. — Все это означает, что публикуемые данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены». Однако Росстат отказался соглашаться с выводами министра, отметив, что приведенная информация основана на современных научно-обоснованных подходах, которые соответствуют международным стандартам, а качество публикаций находится под постоянным контролем.