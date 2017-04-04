​Число жертв теракта в Санкт-Петербурге возросло до 14 человек

Количество погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга выросло до 14 человек: таковы данные министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Как передают «Ведомости», министр отметила, что 11 человек погибли на месте, а еще трое «скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью».
Сейчас в стационарах города находятся 49 человек, 13 отпущены домой.
«На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек»,— добавила она.
Напомним, что трагедия коснулась и Сургута: при взрыве пострадала студентка одного из питерских вузов родом из нашего города, но, к счастью, она осталась жива и сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
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