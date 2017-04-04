​В среду в Югре ветер усилится до 19 метров в секунду

В среду, 5 апреля, в Югре ожидается неблагоприятная погода. Местами ожидается ветер порывами 14-19 метров в секунду, метель, осадки различной интенсивности в виде снега и мокрого снега, а также слабые гололедные явления. Температура ночью составит -5,-10 ºС, при прояснениях -11,-16 ºС, днём 0,+5 ºС, местами -1,-6 ºС.

По предварительным прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, 6 и 7 апреля также ожидаются снегопады, в отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер будет дуть умеренный, но порывистый. Температура ночью ожиждается -2,-7 ºС, при прояснениях -10,-15 ºС, днем +2,+7 ºС, местами 0,-5 ºС.