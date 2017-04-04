​В Советском пьяный подросток на угнанном ВАЗе пытался скрыться от полиции // ВИДЕО

В Советском накануне ночью задержали пьяного подростка, который пытался скрыться от полиции на угнанном ВАЗе. Машина двигалась по улице города на большой скорости, чем и привлекла внимание экипажа ГИБДД ОМВД России по Советскому району. Погоня была недолгой. Стражам порядка удалось задержать нарушителей у дома № 20 по улице Кирова райцентра.

Выяснилось, что девятиклассник на попутках приехал в Советский из Югорска, чтобы встретить своего друга, который находился под административным арестом в ИВС ОМВД России по Советскому району.

«Пока они ждали своего товарища, подросток решил прогуляться по городу. У одного из домов по улице Гастелло несовершеннолетний заметил автомобиль. Подошёл к нему, дёрнул за ручку, дверь оказалась не заперта. В замке зажигания находился ключ. Он сел за руль и поехал по улицам города. По дороге посадил в машину своих друзей, прибывших с ним из Югорска. После чего был задержан сотрудниками Госавтоинспекции», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Владелец автомобиля установлен. От него поступило заявление об угоне принадлежащего ему транспортного средства.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Советскому району в отношении несовершеннолетнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Cанкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.