​Владимир Путин запретил денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий, в частности, запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС. Закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.

Принятые поправки в закон «О национальной платежной системе» предусматривают, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

В Совете Федерации при рассмотрении данного документа ранее подчеркивали, что данные нормы являются ответом на действия властей Украины, которые фактически запретили работу российских платежных систем.