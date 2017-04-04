​Глава Удмуртии попался на взятках

Стала известна причина задержания главы Удмуртии Александра Соловьева: он задержан по делу о получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве дорог, о чем сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По версии следствия, в 2014–2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, — отметила она. — За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси».

Напомним, что Соловьев был этапирован в Москву утром 4 апреля, некоторое время никакой официальной информации о причинах задержания чиновника не было.

Это не первый глава региона, который из администрации уходит под арест — до этого освещались резонансные дела губернатора Кировской области Никиты Белых, главы Коми Вячеслава Гайзера и сахалинского губернатора Александра Хорошавина.