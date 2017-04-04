​НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Впервые с 1994 года игроки НХЛ не примут участие в Олимпийском турнире, который пройдет в 2018 году в Пхенчхане. В лиге отказались делать паузу в регулярном чемпионате на время Олимпиады.

«Мы считаем этот вопрос официально закрытым и приступаем к созданию нашего календаря на сезон-2017/18 регулярного сезона без какого-либо перерыва на Олимпийские зимние игры», — цитирует РИА «Новости» пресс-релиз НХЛ.

В профсоюзе игроков НХЛ (NHLPA) заявили, что разочарованы решением лиги. «Игроки НХЛ — патриоты и не могут с легкостью принять это. Надо проявить достойное уважение к мнению игроков. Это было решение НХЛ, и только её. И это крайне неудачно для хоккея, игроков и миллионов поклонников игры», — отметили в профсоюзе.