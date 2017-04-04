​Министр образования запретила региональным чиновникам проводить со школьниками беседы о вреде митингов

Министр образования и науки Ольга Васильева на закрытом рабочем совещании с региональными министрами образовании предостерегла их от проведения «профилактических бесед» о вреде митингов со школьниками: об этом gazeta.ru сообщила со ссылкой на собственные источники.

В правительстве полагают, что «любые разборы полетов станут только катализатором притока молодежи в ряды оппозиционеров», — отметил собеседник издания.

«Оппозиционеры попали в важный ценностный запрос — запрос на справедливость, — говорилось на встрече, отмечают источники, — при этом было сказано, что необходимо смотреть вперед и предостерегать старшеклассников и студентов от участия в противозаконных мероприятиях. И здесь важно, чтобы сигнал проходил».

Напомним, что митинги, которые прошли по стране 26 марта, собрали не только взрослых, но и молодых участников, включая несовершеннолетних, что стало поводом для правительства задуматься о введении возрастного ценза.