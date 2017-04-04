​Госавтоинспекторы Югры проверят дороги округа на безопасность

В ХМАО с 4 по 28 апреля пройдет профилактическая акция «Безопасные дороги Югры», сообщает пресс-служба ГИБДД округа. В рамках мероприятия будут выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, тротуаров, установки и размещения технических средств организации дорожного движения, наличия линий наружного освещения.

Проводится она для профилактики аварий с сопутствующими дорожными условиями, а также для определения соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требованиям нормативов в области обеспечения безопасности дорожного движения. В акции примут участие сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями органов местного самоуправления, руководителями дорожно-эксплуатационных и коммунальных организаций, общественностью и СМИ.