​Траур в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге распоряжением губернатора Георгия Полтавченко объявлен трехдневный траур. Накануне вечером возле станций метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» появились цветы и свечи.

Цветы у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах взрыва в петербургском метрополитене возложил и президент России Владимир Путин.

Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге.

На синей ветке метро Санкт-Петербурга 3 апреля около 14.30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалось неустановленное устройство. По последним данным, погибли 11 человек, еще 45 пострадали, сообщает РИА «Новости». Еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «Площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По данным источника ТАСС, личность смертника в метро Петербурга предварительно установлена. В правоохранительных органах города агентству сообщили, что террорист уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками.