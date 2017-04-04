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​Траур в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро унес жизни 11 человек

Фото: Григорий Дукор / Reuters / Scanpix / LETA
Фото: Григорий Дукор / Reuters / Scanpix / LETA

В Санкт-Петербурге распоряжением губернатора Георгия Полтавченко объявлен трехдневный траур. Накануне вечером возле станций метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» появились цветы и свечи.

Цветы у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах взрыва в петербургском метрополитене возложил и президент России Владимир Путин.

Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге.

На синей ветке метро Санкт-Петербурга 3 апреля около 14.30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалось неустановленное устройство. По последним данным, погибли 11 человек, еще 45 пострадали, сообщает РИА «Новости». Еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «Площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По данным источника ТАСС, личность смертника в метро Петербурга предварительно установлена. В правоохранительных органах города агентству сообщили, что террорист уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками.


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Сегодня в 09:05, просмотров: 159, комментариев: 0


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