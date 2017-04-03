​СМИ опубликовали снимок предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга // ФОТО

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга. По данным СМИ, мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел, после чего произошел взрыв.

Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

О том, что камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в Петербурге, сообщает со ссылкой на собственные источники и «Интерфакс». По данным агентства, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Также Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что на станции петербургского метро «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.

Фото: twitter.com/1000000000euro

Взрыв неустановленного устройства произошел около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек, сообщает meduza.io. Семь умерли на месте, один скончался в «скорой помощи», еще двое — в больнице. Около 40 человек, по ее данным, пострадали. Состояние шестерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Ранее президент РФ Владимир Путин, который сегодня работает в Санкт-Петербурге, сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро в Петербурге. По его словам, которые передает ТАСС, причины взрыва пока неизвестны, рассматриваются все версии - и бытовые, и теракт.