​Наталья Комарова выразила соболезнования Георгию Полтавченко в связи с трагедией в петербургском метро

Губернатор Югры Наталья Комарова направила губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко телеграмму со словами соболезнования по поводу трагедии, произошедшей в метро и повлекшей гибель людей. «В эти трудные минуты от имени югорчан и от себя лично выражаю глубокое сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяем вашу боль», - цитируют сообщение на официальном сайте правительства региона.

Напомним, в понедельник, 3 марта, около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге взорвалось неустановленное устройство. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли девять человек, более 20 были ранены.