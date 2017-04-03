​Путин: Рассматриваются все версии взрыва в метро

Президент РФ Владимир Путин, который в данный момент находится в Санкт-Петербурге на медиафоруме ОНФ, сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро в Петербурге. По его словам, которые передает ТАСС, причины взрыва пока неизвестны, рассматриваются все версии - и бытовые, и теракт.

«Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло», - отметил президент. Он заверил, что «правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, что выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло».

Источник «Интерфакса» сообщил, что взрывное устройство было оставлено в вагоне петербургского метро. Он добавил, что изучается «экстремистский след». По предварительной информации, взрыв произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Кроме того, сообщил источник, сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами.

По самой первой предварительной информации, жертвами взрыва стали примерно десять человек, не меньше двух десятков получили ранения.

В данный момент все станции метро Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход, сообщила в понедельник пресс-служба подземки.