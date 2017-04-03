​Прямые выборы мэров в российских городах, возможно, будут возвращены

Российские города, возможно, в скором будущем вернуться к прямым выборам мэров: речь об этом зашла на медиафоруме Общероссийского народного фронта, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин. Как передают «Ведомости», к нему обратился один из журналистов с призывом вернуться к этой практике, поскольку «градообразующие предприятия городов все делают так, как им нужно».

«Я сам все время часто об этом думаю, — ответил президент. — Парламентская демократия имеет много изъянов, они присущи самой системе парламентской демократии. В Европе постоянно критикуется отрыв депутатов от народов».

«Думать над этим, конечно, нужно — градообразующие предприятия все равно будут влиять, но мы с вами должны придумать такие формы прямой демократии, чтобы минимизировать риски. Мы с вами на одной волне рассуждаем», — заключил он.

Напомним, что данные слова напрямую касаются Сургута, в котором вот уже второй раз градоначальник выбирается по сложной схеме, исключающей участие избирателей: главу города выбирает специальная комиссия, наполовину состоящая из депутатов местного парламента, наполовину — из представителей правительства ХМАО.