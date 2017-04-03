​Путин: Россия не откажется первой от санкций

Продовольственное эмбарго и прочие контрсанкции против Запада будут действовать до тех пор, пока западные страны не снимут собственные санкции с России, заявил глава нашего государства Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

«Я исхожу из того, что санкции [западных стран] не будут вечно продолжаться. А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить», — говорит он, его слова приводят «Ведомости».

Контрсанкции носят выборочный характер, уверяет он: «Мы воспользовались этими санкциями, по большому счету, для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал. Это нам явно помогает», — и так, по его словам, будет и впредь. «Мы будем исходить только из этого принципа — будем делать все, что идет нам на пользу, и стараться не делать ничего, что нам мешает развиваться», — заключил Владимир Путин.